La trasferta. Il pareggio a Cecina va un po’ stretto al Cenaia. Un buon secondo tempo per la squadra di Sena

SPORTING CECINA 1 CENAIA 1969 1

SPORTING CECINA: Cappellini, Milano(33’st Fiorentini), Fiorini, Giovannucci, Startari, Cionini, Moroni(31’st Foti), Olivotto(22’st Ghilli), Skerma, Rovini(37’st Fofana), Lika. All.Miano.

CENAIA 1969: Baglini, Rossi, Solimano, Remorini(25’st Marcon), Signorini, Puleo, Papini(45’st Pecchia), Quilici(42’st Bartolini), Canessa(30’st Ferretti), Neri, Apolloni(33’st Puccini). All.Sena. All.Sena.

Arbitro: Lorenzi di Pistoia.

Marcatori: al 45’pt Startari, 21’st Canessa.

Cecina – Il Cenaia torna dalla trasferta di Cecina con un risultato di parità che, vista la mole di gioco prodotta dalla squadra verde arancione in particolare nel secondo tempo, è da considerare molto stretto. Una partita che ha vissuto due fasi diverse, con un primo tempo che ha visto la compagine tirrenica rendersi intraprendente e pericolosa grazie alla velocità dei suoi giovani attaccanti molto più abituati al sintetico campo amico. Il Cenaia è invece uscito nella ripresa, in cui ha recuperato il gol di svantaggio incassato nel finale di primo tempo, ha anche provato, senza riuscirci, a far suo il risultato pieno, ma i suoi attaccanti hanno trovato sulla loro strada il portiere locale Cappellini autore di alcune belle parate. Avvio di partita in salita per il Cenaia che al 5’ si vede assegnato contro un calcio di rigore per fallo di mano in area di un suo difensore. Va sul dischetto Rovini ma Baglini non si fa ingannare e respinge la palla che va a recuperare in due tempi. Scampato il pericolo però il Cecina insiste e con la velocità dei suoi avanti crea pericoli. Nel finale di tempo, al 45’, il Cecina si porta in vantaggio con Startari che insacca a seguito di un calcio d’angolo. Nella ripresa si assiste ad un’altra partita con il Cenaia che fa gioco per recuperare lo svantaggio. Dopo una bella conclusione di Papini che trova Cappellini pronto alla deviazione, il Cenaia va al pareggio con Canessa, al 21’, che insacca di testa a seguito di un’azione da calcio d’angolo. Nel finale due occasioni da gol per Rossi e per Neri neutralizzate dal portiere e il risultato di parità non cambia.

Pietro Mattonai