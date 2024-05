La trasferta. Tuttocuoio, un tranquillo pareggio. Ora è tempo di pensare al futuro

VAL. MONTECATINI

1

TUTTOCUOIO

1

VALDINIEVOLE MONTECATINI: Gega, Gamberucci, Lici, Pratesi, Fedi, Toracchi, Rosati, Fanti, Liberto, Bibaj, Bacci. All. Pellegrini.

TUTTOCUOIO: Iacoponi, Centonze, Solari, Turini, Puleo, Marcon, Fiscella, Mustone, Massaro, Remorini, Rossi. All. Firicano.

Arbitro: Cornello di Firenze.

Reti: 33’ pt Fanti (V); 5’ st su rigore Rossi (T).

L’ultima giornata di campionato era di pura accademia per il Tuttocuoio, meritatamente promosso in Serie D già da due settimane.

La sfida di Montecatini si è chiusa così con un pareggio (1-1) che ha permesso agli uomini di Firicano di congedarsi con un +6 sulla seconda, la Cuoiopelli, mentre il punto è servito soprattutto ai pistoiesi per conservare la 13a posizione e andare al play out con il Lanciotto con il vantaggio della miglior classifica (con due pareggi è salvezza).

La gara di ieri si è consumata sostanzialmente al piccolo trotto e non ha riservato emozioni particolari. A sbloccarla per primi sono stati comunque i padroni di casa poco oltre la mezzora, quando un’inzuccata di Fanti ha finalizzato nel migliore dei modi un cross pennellato di Bibaj. Al rientro in campo ala capolista sono bastati però solo 5’ per riequilibrare il match grazie alla trasformazione dal dischetto di Rossi.

Un pareggio rimasto tale fino al termine anche perché la gara non ha più offerto emozioni e che consente al Tuttocuoio di essere, insieme alla Cuoiopelli, la squadra più redditizia in trasferta con 28 punti conquistati nelle 15 gare esterne e di conservare il primato di difesa più forte del girone con 22 reti al passivo (media 0,73 a partita).

Ora in casa neroverde si può pensare solo al futuro, con la presidente Paola Coia pronta sedersi quanto prima ad un tavolo per trattare riconferma e disponibilità di Firicano in vista del nuovo campionato.

Stefano Lemmi