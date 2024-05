La Velden cup. Il Bellariviera trionfa in Austria La squadra amatoriale Uisp Hotel Bellariviera vince per il secondo anno consecutivo il torneo internazionale di Velden 'Kiker Velden Cup', guidata da Andrea Becagli. Con un filotto di due vittorie e un pareggio, trionfano in finale con un 3-2 contro una squadra austriaca.