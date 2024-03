La Vianese strapazza la Quarantolese. Ora la vetta dista solamente un punto

VIANESE

4

QUARANTOLESE

0

VIANESE: Della Corte, Mammi, Mhadhbi, Coli, Zuccolini, Caselli (15’ st Marmiroli), Lusoli, Piscopo (30’ st Cani), Adusa (31’ st Cinquegrano), Rivi (25’ st Peterlini), Rizzuto (20’ st Veratti). A disp. Bragazzi, Leoncelli, Dall’Asta, Manai. All. Iemmi.

QUARANTOLESE: Malavasi, Mari (20’ st Acanfora), Castorri, Poletti (31’ st Bondioli), Barbalaco, Pisa, Palmieri, Magro, Zambelli, Gozzi, Bortolazzi. A disp. Campedelli, Calanca. All. Loddi.

Arbitro: Vallone di Piacenza.

Reti: 1’ Rivi, 29’ Adusa, 42’ Rizzuto; 30’ st Adusa.

Note: ammoniti Coli e Pisa.

La Vianese strapazza la Quarantolese e sfrutta al meglio il kappao del Bibbiano con l’Arcetana per portarsi ad una sola lunghezza dalla vetta della classifica di Promozione B. Una gara, quella contro i modenesi, già in ghiaccio al termine del primo tempo, grazie ad una condotta in totale controllo e con grande autorità: nemmeno il tempo di fischiare l’inizio che i padroni di casa sono già in vantaggio, con Piscopo e Mhadhbi che combinano bene sull’out di sinistra per poi mettere in mezzo per Rivi, abile di testa a fulminare Malavasi. Gli ospiti provano a replicare con Magro, che calcia di poco a lato, poi ci sono solo gli uomini di Iemmi: al 29’ arriva il raddoppio di Adusa, che riceve palla sulla trequarti, si infila in area, salta il diretto avversario e scarica in rete il 2-0. Prima dell’intervallo c’è spazio anche per il tris: ancora una volta è Piscopo ad ispirare la manovra: serve a Rizzuto un pallone che l’ex Scandianese deposita in fondo al sacco con un preciso diagonale.

Nella ripresa la Vianese fa ruotare diversi effettivi e trova il poker ad un quarto d’ora dal termine: ancora Adusa, il migliore dei suoi, ruba palla ad un avversario e supera anche Malavasi, in uscita disperata, chiudendo definitivamente i conti.

A quel punto i pensieri di tutti sono già rivolti ad Arceto, in attesa di buone notizie che non tardano ad arrivare.