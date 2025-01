La vigilia del big match. Grifone, c’è molta attesa

Cresce l’attesa per il big match di domani allo "Zecchini" (inizio alle 14.30) con il Livorno. I numerosi appelli lanciati da più parti dai tifosi maremmani dovrebbero aver raggiunto l’obiettivo di portare sugli spalti il pubblico delle grandi occasioni e rispondere così, in maniera sportiva, al tifo dei circa mille tifosi livornesi che si prevede saranno presenti in Curva Sud. E’ stata indetta la "Giornata Biancorossa" per cui non saranno validi gli abbonamenti. I biglietti possono essere acquistati nei rivenditori autorizzati e online sulla piattaforma Ciaotickets, oppure al Centro Sportivo di Roselle e nella biglietteria di piazzale Donatello aperta oggi dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19, e domani dalle 10.

Stamani alle 10.30 i tifosi hanno organizzato un incontro allo stadio "Zecchini" con I biancorossi al termine della rifinitura con lo scopo di "caricare" ulteriormente il gruppo. Mister Consonni, con la speranza di poter recuperare Dierna e Possenti, domani dovrà fare a meno del bomber Marzierli, squalificato per un turno, ma ha già pronte le mosse per cercare di superare la difesa livornese di mister Indiani, difesa che, a dire la verità, se aggredita va spesso in difficoltà. Ad arbitrare è stato designato l’arbitro Davide Galiffi della sezione di Alghero; assistenti Stefano Allievi di San Benedetto del Tronto e Cosimo de Tommaso di Voghera. Intanto la società biancorossa ha concluso l’accordo fino al 30 giugno 2027 con il difensore Lorenzo Guerrini.