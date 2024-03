La vigilia del Grifone. Trestina nel mirino

Mister Malotti ha concluso la settimana di preparazione, stamani ci sarà la rifinitura, in vista della gara di domani che vedrà allo stadio Zecchini protagonista l’undici del Trestina, una squadra in salute, che non ha assilli di classifica, ma non per questo deve essere sottovalutata. Il tecnico del Grifone dovrà rinunciare a Grasso fermato dal Giudice sportivo, ma recupera Sabelli che ha scontato la giornata di squalifica. In forse anche Bensaja dopo l’infortunio di domenica. Un Grifone, che si trova in piena salute, rinfrancato dalla vittoria di Poggibonsi, dunque, si prepara ad affrontare questa sfida. Una curiosità. Con il gol realizzato al Poggibonsi il bomber biancorossoo Edoardo Marzierli è salito al secondo posto posto nella classifica dei cannonieri del girone con 11 reti insieme a Benedetti (Seravezza Pozzi) e Carcani (Ghiviborgo). Al comando si trova Mignani (Pianese) con 16 reti. A dirigere il match contro il Trestina è stato designato l’arbitro Marco Zini della sezione di Udine. Stasera, con inizio alle 20, al Centro sportivo di Roselle è in programma una "cena biancorossa", aperta a tutti i tifosi e sportivi maremmani, con prenotazione e a menù fisso. Infine dal prossimo anno le maglie dell’Us Grosseto 1912 saranno firmate dagli studenti del Polo Bianciardi.