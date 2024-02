La Virtus inciampa, il Masone vola al 2° posto

In Prima categoria sfiora il colpaccio il Quattro Castella sul campo della capolista Monticelli che strappa l’1-1 di rigore con l’ex meletolese Bedogni allo scadere della prima frazione. Ospiti avanti al 9’ sempre dagli undici metri con lo specialista Panaro, sgambettato in area su imbucata di Kessabi. Nella ripresa grande equilibrio coi reggiani attenti e determinati su ogni palla. Una punizione di Mezzana al 93’ firma il blitz del Guastalla sulla Virtus Libertas che cede così il secondo posto al Masone, corsaro di misura sulla Virtus Cibeno grazie a Sakho. Rossoblù avanti nella prima frazione con lo shoot sul secondo palo di Caramschi su cross di Bgi cui aveva risposto a 15’ dal gong la conclusione di Picchi. Sonoro imbarcata casalinga per la FalkGalileo che incassa tre reti per tempo dalla battistrada Ganaceto; per i cittadini accorcia al 53’ il bomber Carvisiglia. Altro brodino per la Rubierese che impatta (1-1) nel derby con la Povigliese passata dagli undici metri grazie al puntero Sakho; al 47’ assist di Ferrari per la puntata di Guidetti. Continua la rincorsa al primo posto del Casalgrande che regola (1-0) l’Atletico Spm grazie al tiro incrociato del bomber Fontanesi, poi è decisivo a 10’ dal gong il portiere Taglini. Sesto hurrà consecutivo per la Barcaccia che piega (3-2) la Gualtierese con qualche patema: sblocca Falbo su corner, raddoppia dal dischetto Gualtieri, nuovo scatto di Falbo su contropiede dopo l’intervallo. Rallenta l’Atletico Bibbiano Canossa costretto a rincorrere sull’1-1 il Santos 1948 passato con Sassi al 75’ e riagguantato dal diagonale di Giberti che fallisce un rigore nella prima frazione. Con tanta pazienza lo United Albinea fa saltare il bunker della Virtus Bagnolo e affianca l’Abc al secondo posto: nella ripresa euro-gol del mediano Iori con un fendente nel sette, quindi shoot a incrociare di Cagnoli. Tira e molla nel 2-2 fra Saxum e Sporting Cavriago: apre Prati per i cittadini, rimonta e sorpasso ospite con Redeghieri e Asuenimen, infine rigore di Toma. Un lampo dell’ex vianese Kuci fa sorridere la Borzanese che batte fra le mura amiche la quotata Cerredolese.