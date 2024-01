La Virtus Mandrio fa la voce grossa

Gioventù gialloverde d’argento. Contro ogni pronostico, la Virtus Mandrio regola (1-0) fra le mura amiche il Medolla delle stelle (in attacco anche l’ex nazionale Under 21 Bugneac) e lo scavalca al secondo posto nel girone F di Seconda categoria, per il resto formato da soli team modenesi. Match-winner al 72’ Bertani con un’astuta conclusione dalla riga di fondo, poi decisivo il guardiano Magagnoli in almeno tre occasioni.

Nel girone tutto reggiano blitz (3-2) della Barcaccia che si aggiudica il match-clou con lo United Albinea: apre la girata di Gualtieri, poi piattone di Manzini per il pari, quindi il neo-acquisto dicembrino Cagnoli firma il rigore del 2-1. Ad inizio ripresa i locali restano negli spogliatoi e i gialloverdi ne approfittano con le zampate di Falbo e Cominci; assalti gialloverdi vano fino al fischio finale. Resta in piazza d’onore l’Atletico Bibbiano Canossa che regola (2-1) il Novellara passato con l’inserimento di testa di Gozzi; la mischia risolta dal mediano Artoni regala il pari, quindi il bomber Giberti indovina il diagonale vincente dopo aver fallito un rigore e centrato un palo. Dopo 6 pari di fila, riassapora il successo il Santos 1948 che supera un valido Rapid Viadana punturato da Loforese su imbucata di Anceschi, quindi rete in spaccata di Sassi a 5’ dal gong e a tempo scaduto rigore del neo-acquisto Bonacini. Il Real Casina sale sull’ottovolante contro la Gualtierese. Inizia col piede giusto la Campeginese che vince all’inglese sulla maglia nera Corte Calcio in un match mai in discussione e già segnato dalla doppietta di Iotti giunta nella prima mezz’ora su tiro deviato e sfruttando un traversone di Neri. Giusto pari (1-1) nel derby Levante-Gattatico con gli ospiti a segno con Opoku e riagguantati nella ripresa dal penalty dello specialista Di Criscito fischiato per un fallo di Boateng. Tre punti scacciacrisi per la Borzanese che supera col brivido la cenerentola Audax Casinalbo avanti 1-2 fino a 15’ dal gong; proprio al 90’ arriva il penalty-vittoria di Spallanzani che avev imbucato ad inizio ripresa, mentre Campani aveva firmato il 2-2.

In Prima categoria si annullano nel derby Virtus Libertas e Daino Santa Croce (2-2 ravvivato da Pequini e Remigini per i locali cui rispondono Sica e Rota gli ospiti) e il Masone risale in seconda piazza grazie al blitz di misura a Soliera. Gol-lampo al 9’ con l’incornata di Stefani ottimamente pescato dalla rovesciata in area di Corradini su corner di Sakho. Giornata storta per il Guastalla che cade 2-3 a Viadana infilzato al 95’ da Mortini e in avvio dalla punizione dell’ex di turno Ben Hassen. Per i rossoblù non bastano la deviazione volante di Bucci e l’inserimento di Pedrazzi su cross di Mezzana. Corsara la Povigliese che si aggiudica (3-1) il derby col Reggiolo che scivola in penultima piazza: apre Dieng, poi double di Tosi, prima che Giovannini accorci le distanze. Risorgono gli Original Celtic Bhoys che superano la Vis San Prospero con le firme dell’ex pro Obeng e del puntero Kassi. Nell’immediata rivincita contro il Solignano,, remuntada pazzesca per il Quattro Castella che incassa tre reti fra primo e secondo tempo, poi nell’ultima mezz’ora strappa il 3-3 grazie alla tripletta del centravanti Kessabi, sempre puntuale da sottomisura sui cross di Stradi e Hoxhaj.