La Virtus vince lo scudetto. Ora la missione Champions

La Virtus è campione di San Marino per la prima volta nella sua storia. Una cavalcata straordinaria per la formazione di Luigi Bizzotto, che per fregiarsi del titolo nazionale ha dovuto mettere insieme la bellezza di 79 punti in 30 giornate, frutto di 26 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte. Nel lotto dei successi, anche i due ottenuti contro La Fiorita, straordinaria avversaria fino agli ultimi istanti della stagione regolare. I gialloblù hanno infatti sbloccato in avvio la sfida con il Cailungo (1-0), aprendo le marcature al 6’ con uno schema da corner che ha liberato il destro di Ambrosini sul primo palo. Nella ripresa Jacopo Semprini ha chiuso i conti. Così, per la Virtus non c’era alternativa alla vittoria per centrare il titolo: un eventuale pareggio con il Tre Penne avrebbe infatti rimandato l’esito allo spareggio-scudetto. I neroverdi

hanno fatto la partita nel primo tempo, sollecitando in più di una circostanza Migani, grandissimo protagonissta quando ha respinto un calcio di rigore ad Ivan Buonocunto, regalando un brivido al numeroso pubblico di fede neroverde presente allo stadio di Acquaviva. Poi da un’iniziativa personale di Golinucci all’87’, la Virtus ha trovato la rete che apre le porte alla storia. Per la prima volta in 60 anni di attività, il club di Acquaviva si aggiudice lo scudetto e la Champions League.