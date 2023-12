La Vis bombarda ma raccoglie un punto. È un Di Paola sontuoso a pareggiare il conto

juventus ng

1

vis pesaro

1

JUVENTUS NG (3-5-2): Daffara; Huijsen, Muharemovic, Stivanello; Savona, Salifou (14’ st Comenencia), Damiani, Palumbo, Rouhi (46’ st Mulazzi); Cerri, Anghelè (14’ st Iocolano). All. Brambilla. A disp. Scaglia, Stramaccioni, Maressa, Poli, Ntenda, Valdesi, Perozzi, Pugno.

VIS PESARO (4-3-2-1): Polverino; Da Pozzo, Rossoni, Zagnoni, Zoia; Iervolino (14’ st Nina), Di Paola, Peixoto (14’ st De Vries); Karlsson, Pucciarelli (25’ st Valdifiori); Sylla (37’ st Loru). All. Renzoni (Banchieri squalificato). A disp. Mariani, Fortin, Ceccacci, Foresta, Gulli Kemayou.

Arbitro: D’Eusanio di Faenza.

Reti: 43’ pt Rouhi, 23’ st Di Paola.

Note – Spettatori un centinaio (una ventina pesaresi); ammoniti Pucciarelli, Salifou, Huijsen, Zagnoni, Zoia; angoli 2-11; recupero 1’ + 3’

Quante palle gol dovrà mai costruire la Vis per vincere una partita? Al Moccagatta non ne sono bastate otto, compresi due pali. E buon per i biancorossi che Daffara, sottoposto al fuoco di fila (10 conclusioni in porta, 8 a lato, 11 calci d’angolo), abbia contribuito con il regalino dell’1-1, smanacciando goffamente oltre la linea una punizione velenosa di Di Paola.

Pesaro si conferma primatista in pareggi (10), mister Renzoni da buon vice si conferma imbattuto all’8^ presenza da titolare della panchina.

Tutto sommato sarà un sereno Natale, ma mai come stavolta resta la sensazione di non aver raccolto per quanto seminato, contro una Juve intimorita per quanto incompleta. Banchieri s’è riservato la solita mossa a sorpresa (Peixoto dall’inizio nel centrocampo a tre), confermando per il resto l’assetto a trazione anteriore. Brambilla ha rimesso in panca l’ex Stramaccioni.

Per 20 minuti in campo solo la Vis, colpevole unicamente di non averla buttata dentro: Karlsson ha visto un colpo di testa sventato sulla linea, Iervolino s’è fatto ipnotizzare da Daffara, che poco dopo ha detto no a Sylla.

Primo tiro Juve al 23’! Prima palla gol al 31’ quando un cross di Huijsen trova la testa di Rouhi: palo interno. E sarà lo schema del vantaggio, di lì a poco: Savona liberato da un tacco di Huijsen, cross sul secondo palo e lo svedese ad anticipare di petto Da Pozzo. Situazione che la Vis mostra di soffrire. Poco prima la squadra di Banchieri s’era mangiata altre due occasioni: con Iervolino, liberato da un retropassaggio sventato di Huijsen; e con Da Pozzo dopo una percussione in area.

Vis di nuovo alla carica nella ripresa, trascinata da un Di Paola sontuoso: il primo palo di Karlsson, liberato da Pucciarelli, ha fatto da prologo al pareggio di Di Paola sulla punizione guadagnata da Da Pozzo. Al 39’ altro palo clamoroso dell’islandese, innescato da Di Paola.

Una Vis del genere ha dovuto mettere in conto anche dei rischi: Polverino provvidenziale sul destro di Comenencia, poi scavalcato dall’incornata di Cerri, appena alta, di nuovo reattivo su Cerri. Finale all’insegna di Karlsson (destro a lato) e De Vries, gran numero in area e Daffara stavolta miracoloso. Ottima Vis. E se l’albero di Natale è disadorno di punti, le prestazioni incoraggiano per l’anno a venire.