La vittoria con la Jesina: "Una bella Maceratese"

È soddisfatto l’allenatore Pieralvise Ruani per la prova offerta dalla sua Maceratese che ha portato in dote 3 punti nel derby contro la Jesina. Niente da fare per i playoff, solo la matematica lascia aperte le porte ma obiettivamente non ci sono speranze di tagliare quel traguardo dopo un campionato il cui unico risultato positivo è stato rappresentato dal pubblico sempre presente in buon numero all’Helvia Recina e anche in trasferta. "Nel primo tempo – ricorda il tecnico – la squadra ha corso tanto sotto il sole e fatto vedere anche un buon calcio, i ragazzi hanno sempre cercato di giocare la palla, di proporsi e con simili premesse ci può stare anche qualche sbaglio. Nella prima frazione la squadra è stata alta, ha pressato gli avversari e avrebbe meritato di chiudere sul doppio vantaggio. Nella ripresa abbiamo pagato anche per quanto speso all’inizio. La Jesina ha giocato bene, ha elementi rapidi e ci ha creato qualche problema". Alla vigilia del match Ruani aveva ribadito che la Maceratese avrebbe dovuto vincere le ultime tre gare, missione centrata nella prima e adesso i biancorossi vogliono concedere il bis contro l’Osimana. "È quanto dobbiamo fare, vincere le restanti due partite e poi tireremo le somme. Ci sono le premesse perché contro l’Osimana possa essere una bella gara".