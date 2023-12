La vittoria di misura sull’Atletico Azzurra Colli. Guella lancia il Castelfidardo

castelfidardo

1

atletico azzurra colli

0

: Schirripa, Morganti, Fabbri, Cannoni, Imbriola, Rotondo, Fossi (38’ st Fabiani), Miotto (7’ pt Nacciarriti L.), Nanapere (28’ st Kurti), Guella, Braconi. Panchina: Sarti, Pedini, Fabiani, Catalani, Graciotti L., Marzuolo, Nacciarriti L., Kurti, Camara. All. Giuliodori

ATLETICO AZZURRA COLLI: Scartozzi, Spadoni (23’ st Petrini), Acciarri, Aliffi, Filipponi, Gabrielli (40’ st Russo), Petrucci, Rossi, Zira (20’ st Romanazzo), Del Marro (20’ st Filiaggi), Fazzini. Panchina: Castelletti, Crementi, Cancrini, Albanesi, Romanazzo, Russo, Petrini, Filiaggi, Pignoloni. All. Amadio

Arbitro: Mancini di Macerata

Rete: 38’ pt Guella

Il Castelfidardo, dopo il blitz di Montegiorgio, si ripete in casa piegando di misura l’Atletico Azzurra Colli. Dopo una sortita al quarto d’ora di Spadoni è il Castelfidardo a fare gioco e a creare occasioni. Nei biancoverdi tentano prima Fabbri e poi Nacciarriti, ma è Guella nel finale del primo tempo a sbloccare la sfida con un bel gol dal centro dell’area, riprendendo una palla sciupata un attimo prima da un proprio compagno. I padroni di casa sfiorano il raddoppio poco dopo con un’iniziativa di Braconi che da fuori area trova lo specchio della porta, ma Scartozzi intuisce e si tuffa, salvando in extremis la palla. Subito dopo un’altra opportunità clamorosa per la squadra di Giulidoori, ma è la traversa a negare la gioia del raddoppio ai padroni di casa.

Nella ripresa i fidardensi gestiscono il minimo vantaggio conquistando così la seconda vittoria di fila. Niente da fare per la squadra di Amadio.