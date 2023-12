La vittoria non salva Bucci. Pietrasanta cambia guida

PIETRASANTA – Il Pietrasanta sconfigge le proprie paure ed ottiene una vittoria in rimonta per 2-1 contro l’Alleanza Giovanile. ma la vittoria non salva la panchina di Bucci (nella foto). A fine partita è arrivato l’esonero da parte della società che in questi giorno dovrebbe chiudere con Della Bona. La partita era iniziata nel peggiore dei modi con gli ospiti in vantaggio già all’8’, quando Zeni su un lancio lungo sfrutta un buco della difesa biancoceleste e firma il vantaggio. Nella ripresa dopo l’ingresso di Mancini, il Pietrasanta molla gli ormeggi. Al 61’ Mariani esce dall’area rimediando un infortunio, ma salva un gol sicuro su Nardoni. Al 62’ Mancini pennella per la testa di Mengali che sigla il pareggio. Mancini e Mengali si intendono ad occhi chiusi. Al 72’ gli ospiti restano in dieci, al 76’ Mancini in velocità salta un difensore e di sinistro compie il sorpasso per il definitivo 2-1. Nel finale i biancocelesti sprecano più volte il gol del 3-1, rischiando la beffa al 90’ quando Cosi si divora il pareggio. Ma oggi era importante vincere per dare il via a un nuovo inizio. Che non sarà però più con Bucci in panchina.

Andrea Bazzichi