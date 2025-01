La voglia di riscatto di Aristidi Kolaj: "Spero di stare bene e aiutare il Renate"

Sono stati sufficienti 10 minuti ad Aristidi Kolaj per “bagnare“ col gol il suo esordio al Renate contro la Giana. Dimenticato a sinistra dalla retroguardia biancoazzurra il giocatore che ha doppia nazionalità italiana e albanese non si è fatto pregare e con un preciso rasoterra ha insaccato il pallone dell’1-1. Peccato non sia bastato, ma almeno lascia un filo di speranza in chiave realizzativa.

Nato a Marino nel 1999, dopo la trafila nelle giovanili del Como è stato acquistato dal Sassuolo nella stagione 2017/18 per essere inserito nella Primavera. I 18 gol messi a segno in neroverde hanno attirato le attenzioni in patria ed è stato convocato diverse volte nella Nazionale Under 21 dell’Albania, mai in quella maggiore. Dopo le esperienze ad Alessandria, Pro Patria, Pescara, Lumezzane e Sorrento, quest’anno era a Crotone dove però aveva trovato pochissimo spazio; a Renate il primo sigillo stagionale.

"Spiace averla persa così perché nonostante l’uomo in meno abbiamo trovato la forza di pareggiare su un campo difficile. Abbiamo davanti ancora tante partite, ci rifaremo". Il gol all’esordio a Gorgonzola non tragga in inganno perché Kolaj non è quel che si definisce esattamente una prima punta. In attacco ha ricoperto vari ruoli ma le sue caratteristiche fisiche sono abbastanza evidenti.

"Là davanti ho giocato sia a destra che a sinistra, dietro la prima punta, a due punte. So che il Renate adotta il 3-5-2 e quindi sono molto contento di essere qui perché le mie peculiarità si adottano a questa tipologia tattica".

"Ho fatto un po’ di esperienze in giro per l’Italia in Serie C che mi hanno fatto crescere molto. Peccato per gli infortuni che mi hanno condizionato, mi auguro a Renate di stare bene e poter dare il mio contributo. Arrivo in una società che è totalmente sbagliato definire piccola, sono oramai tanti anni che in questa categoria disputa ottime stagioni e fa bella figura. Io sono a completa disposizione del mister, so di valere la Serie C".