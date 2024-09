"La Volante avrà identità"

La Pergolese è al lavoro in vista del campionato di Promozione. In Coppa sabato ha esordito con un buon pareggio a S.Orso. Sette i nuovi, per il centrocampo: Tommaso Bertarelli e Nicolas Torricella (entrambi ex A.Mondolfo Marotta), per l’attacco Giole Ghetti e Fabio Carlo Giudici (entrambi Asd Catelleonese) e Tommaso Cappanelli (ex Atletico Gubbio). Per il reparto difensivo sono arrivati: Riccardo Pierpaoli (ex Fossombrone e Giovanni Fioriti (ex Atletico Gubbio). Direttore generale del sodalizio è Matteo Ramaioli che si dice "molto soddisfatto. Abbiamo inserito giovani che rientrano in pieno nel nostro progetto, hanno giusta mentalità oltre ad essere validi giocatori e sono sicuro che il campo lo dimostrerà. L’obiettivo è continuare e portare avanti il nostro progetto giovane e del territorio, inserendo come abbiamo fatto figure che ci possono far migliorare la classifica dello scorso anno continuando un percorso di crescita sia societario che di squadra". Le sue favorite per la vittoria del campionato? "Bisogna vedere se il girone rimane lo stesso, perché ad oggi regna tanta confusione viste le spiacevoli situazioni di ricorsi e controricorsi nell’interesse dei gironi Promozione ed Eccellenza di cui tutti sappiamo la storia. Se il girone rimane invariato vedo come prima favorita la Jesina, subito dietro la blasonata Biagio Nazzaro. La Fermignanese ogni anno ha le giuste carte da potersi giocare".

Società. Presidente Enrico Rossi, vice 1ª squadra-Juniores Giancarlo Stella. Vice presidente settore giovanile Roberto Guidarelli. Direttore generale 1ª squadra-Juniores Matteo Ramaioli. Direttore generale settore giovanile Yuri Luzi. Responsabile Juniores Matteo Guiducci. Responsabile settore giovanile Carlo Gabrielli. Ds 1ªsquadra Marco Scarselli. Team Manager Adriano Possanza. Segretari: Mario Battistelli e Alessandra Romani. Dirigente accompagnatore Valter Tramonti. Responsabile tecnico settore giovanile Roberto Rossi.

La rosa. Portieri: Davide Aluigi, Lorenzo Sabbatini, Luca Bigonzi. Difensori: Andrea Savelli, Elia Lattanzi, Nicolò Anastasi, Davide Rebiscini, Andrea Bartolucci, Nicolas Piermarioli, Riccardo Pierpaoli, Andrea Luciani, Giovanni Fioriti. Centrocampisti: Gianfilippo Gaia, Matteo Salsiccia, Federico Fontana, Tommaso Petrucci, Tommaso Bertarelli, Nicolas Torricella, Michele Carbonari, Constantine Panagiotis Bayz, Giovani Franceschelli, Simone Di Pietro. Attaccanti: Alessandro Bucefalo, Gioele Ghetti, Fabio Giudici, Tommaso Cappannelli e Matteo Marinelli.

