L’AC Lissone frena la Vis Nova, il Seregno corre

Il 2-2 di Biassono nel big match tra la capolista Vis Nova e i padroni di casa dell’AC Lissone fa felici in tante. Prima di tutto le inseguitrici che facevano il tifo proprio per un pareggio, il risultato ideale che tiene apertissimo il campionato. A maggior ragione perché vincono praticamente tutte. Il Seregno dall’attacco delle meraviglie liquida la pratica Cavenago con una doppietta di Gentile, ma la vera attrattiva del Ferruccio è Simone Pontiggia, il colpo da novanta del mercato azzurro in campo fin dal primo minuto con le altre tre new entry Baldan, Lozza e Dell’Occa. Il Seregno oggi è secondo a -4 dalla vetta in coabitazione col Lesmo che colleziona la quinta vittoria di fila e “ripara“ alla grande a una partenza di campionato complicata. Contro il Civate basta un guizzo di Codianni. Spettacolare invece il derby AC Lissone-Vis Nova con i padroni di casa due volte in vantaggio e due volte raggiunti, la seconda volta con un penalty di Barbaro quasi allo scadere seguito da un finale palpitante che per poco non regala i tre punti ai giussanesi.

Attenzione anche alla Speranza Agrate, quarta a -5 e in grande rimonta, che regola 4-3 il Biassono.

Ro.San.