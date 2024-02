L’accordo. Nuova partnership con il marchio Etes azienda di ticketing

La Robur ha annunciato nella giornata di ieri, la nuova partnership con Etes, azienda di ticketing che opera nel campo dell’entertainment, diventata ufficialmente ‘top sponsor’ della società bianconera per le prossime tre stagioni sportive. Nei prossimi giorni saranno comunicate le nuove modalità di acquisto dei biglietti per le successive partite casalinghe. Etes e` il software proprietario della società di Ticketing Come On Web. Da ormai 20 anni e` uno dei player nazionali più importanti nell’ambito dell’entertainment, specializzato soprattutto nell’emissione e la stampa di titoli di accesso con sigillo fiscale, per manifestazioni sportive, musicali, teatrali e dell’intrattenimento. Ete e` un sistema in piena regola e, come tale, rispetta la disciplina Siae circa i misuratori fiscali e le biglietterie autorizzate. "Da parte di tutta la società Siena Fc, un caloroso benvenuto all’azienda Etes nella famiglia bianconera" il messaggio del club.