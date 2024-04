L’affascinante volata promozione. Che sfida tra zebre e Pietrasanta

Su tutti i campi, su indicazione del presidente federale, ci sarà un minuto di raccoglimento prima dell’inizio delle gare in memoria delle vittime del tragico incidente avvenuto alla centrale idroelettrica di Suviana. Andiamo a vedere il programma completo dei campionati dilettantistici per le nostre tante squadre versiliesi. Si entra nel rush finale dove si decidono dei verdetti.

Serie D (31ª giornata). Quartultima d’andata, con la lotta al vertice apertissima fra Pianese, Follonica Gavorrano (che ha già confermato in panchina per prossima stagione Marco Masi) e Grosseto. Proprio i maremmani di Roberto Malotti, privi degli squalificati Macchi e Grasso, domani alle 15 allo “Zecchini“ ospiteranno il Real Forte Querceta, che (senza lo squalificato Giubbolini) da par suo cerca punti salvezza per evitare che si attiva la forbice di 8 punti che la farebbe retrocedere direttamente senza playout. Il delicato testacoda (terza contro terzultima) sarà diretto da Andrea Bortolussi di Nichelino, con gli assistenti Stefano Carchesio di Lanciano e Cosimo De Tommaso di Voghera. Sarà in casa al “Buon Riposo“ il Seravezza che, senza l’infortunato Bedini e lo squalificato Simonetti a centrocampo, ospita il Poggibonsi: dirige Giacomo Ravara di Valdarno, con Antonio Orsini di Pontedera ed Emanuele Materozzi di Arezzo.

Eccellenza (28ª). Qui siamo alla terzultima giornata, col Tuttocuoio ad un passo dal titolo. Il Camaiore di Pietro Cristiani, che ritrova Barsottini tra i pali, punta a mantenere l’attuale secondo posto. Ma non sarà facile vincere a Cecina, dove fischierà Niccolò Monti di Firenze, coi guardalinee Vincenzo Smecca di Carrara e Andrea Tilli di Prato.

Promozione (31ª). A 4 turni dal termine il duello in vetta è bellissimo. La capolista Viareggio (senza lo squalificato bomber Brega) domani alle 16.30 sarà a Castelnuovo Garfagnana dove dovrà faticare per aver la meglio su Inglese, Grassi e compagni. Al “Nardini“ la terna designata è con Niccolò Carnevali di Prato, Simone Mazzoni di Prato e Vincenzo Mongelli di Pisa. Trasferta tostissima pure per il Pietrasanta (secondo a -3) che va ai “Giardinetti” di Lamporecchio con l’altrettanto agguerrita Lampo Meridien: arbitrerà Giovanni Macca di Pisa, assistito da Clara De Matteis di Empoli e Francesco Ballarino di Firenze.

Prima categoria (27ª). Nel girone A il Forte dei Marmi riceve il Mulazzo sul sintetico amico di via Versilia (arbitro Leonardo Angelo Puterio di Piombino). Il Capezzano invece va a Serricciolo (Giacomo Lambardi di Piombino). Mentre il Corsanico ha lo scontro diretto salvezza da non sbagliare sul campo dell’Unione Tempio Chiazzano (Gianluca Noto di Pisa). Nel girone B idem, con punti salvezza in palio, per la Torrelaghese che al “Martini“ di Viareggio ospita il Livorno 9 (Luca De Vincenti di Carrara).

Seconda categoria (27ª). In casa delle nostre c’è solo lo Sporting Camaiore che sul sintetico di via Fonda a Sterpi riceve la Fivizzanese (dirige Giulio Saracini di Pistoia). Fuori il Massarosa, a Ricortola (Klaudio Paja di Pontedera), ed il Lido di Camaiore, sul campo del Ponte delle Origini (Andrea Targioni di Prato).