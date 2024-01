L’Alfonsine va a San Potito

Dopo aver vissuto la finale di Coppa della Provincia, andata al Low Street, torna il campionato con l’inizio del girone di ritorno. Nel gruppo M gioca in trasferta la capolista Only Sport Alfonsine, in casa del San Potito. La Vis Faeventia, che insegue ad un punto dopo essere stata a lungo prima della classe gioca oggi pomeriggio (alle 14,30) in casa contro il Conselice, penultimo in graduatoria con 8 punti. Domani la terza forza del torneo, la Riolese, se la vedrà tra le mura amiche col Bagnara, alla ricerca di un posto nei playoff. Nel girone N tutti contro il Vecchiazzano, ancora imbattuto e capace di conquistare 33 punti su 39 con 10 vittorie e 3 pareggi. Bravissimo il Marina a restare in scia con 9 vittorie e 3 pareggi. I tre punti di ritardo sono da imputare esclusivamente alla sconfitta nello scontro diretto. Gli adriatici ospiteranno il Gs Romagna mentre il Vecchiazzano difficilmente perderà punti contro il Deportivo Roncadello. L’anticipo di oggi vede il San Zaccaria (a -3 in classifica) ospitare il Valmontone, terz’ultimo ma virtualmente salvo per i 7 punti vantaggio sul Godo a sua volta impegnato a Porto Fuori. Seconda Categoria (13ª giornata, ore 14,30). Girone M: Vis Faventia-Conselice. Domani: Palazzuolo-C. Erika, R. Voltanese-B. Tuliero, Riolese-Bagnara, S. Potito-Only Sport, San Rocco-C. Guelfo, Vita-Bagnacavallo. Classifica: Only Sport 26; Faventia 25; Riolese 22; C. Guelfo, Palazzuolo, Vita, S. Rocco 20; Bagnacavallo, Bagnara 18; S. Potito 17; C. Erika 16; B. Tuliero 13; Conselice 8; R. Voltanese 7. Girone N: S. Zaccaria-Valmontone. Domani: Marina-Gs Romagna, P. Fuori-Godo, Real-Low Street, S. Pancrazio-F. Zarattini, St. Rossa-Fiumanese, Vecchiazzano-Dep. Roncadello. Classifica: Vecchiazzano 33; Marina 30; Fiumanese 28; S. Pancrazio 26; Low Street, St. Rossa 22; Gs Romagna 20; F. Zarattini 17; Real 16; P. Fuori 14; Dep. Roncadello 11; Valmontone 10; Godo 3; S. Zaccaria -3.

u.b.