L’allenatore degli umbri. Zauli: "Un avversario difficile da battere»

"Il Rimini ha appena avuto due punti di penalità, avrà voglia di rivalsa". Per questo, ma probabilmente non solo per questo, Lamberto Zauli chiede al suo Perugia di prestare la massima attenzione oggi al ’Romeo Neri’. "Mi aspetto una partita grintosa – dice il tecnico che in passato ha allenato anche in Romagna, seduto sulla panchina del Santarcangelo – Abbiamo voglia di fare risultato e c’è massima determinazione nei ragazzi. Ma per farlo servirà giocare una grande partita". Mister Zauli, che sulla panchina del Perugia si è seduto a fine ottobre prendendo il posto di Formisano, ripensa agli incidenti di percorso degli ultimi giorni. "È stata una settimana diversa. Sicuramente per il mercato, ma anche perché abbiamo subito infortuni importanti, anche a livello di spogliatoio. Ma si volta pagina, piena fiducia a chi giocherà e a chi entrerà, la testa domina tutto".

Il Perugia, infatti, si presenta al ’Neri’ con più di qualche problema in difesa, ma non solo. Out Mezzoni, Angella, Lewis e Seghetti, all’ultimo il tecnico romano è stato costretto a rinunciare anche a Di Maggio e Polizzi, entrambi fuori dalla lista dei convocati. Ma rientra Torrasi e c’è anche l’ultimo arrivato Joselito. "Un ragazzo giovane – commenta Zauli – La società ha fatto un investimento. Lo abbiamo visto, abbiamo riconosciuto in lui delle qualità, ha personalità, è tecnico, è un vero regista. Gioca corto e lungo, verrà in panchina per essere a disposizione". L’allenatore del Perugia ha le idee chiare sulla squadra di mister Buscè. "Il Rimini è diverso dal Pescara – dice pensando all’avversario affrontato nell’ultimo turno di campionato – sta giocando quasi sempre con un 3-5-2 verticale e compatto. Quindi sarà una partita diversa da quella di domenica scorsa. I romagnoli giocano sempre per il risultato, sono difficili da battere, lo hanno dimostrato in tutto il campionato. Per uscire con dei punti da Rimini bisogna fare un’ottima partita". Magari dimenticando quello che è successo all’andata (4-1 per i biancorossi al ’Curi’). "Il risultato dell’andata, se c’è voglia di rivalsa? Non vado nello specifico dato che non c’ero (sulla panchina di quel Perugia c’era Formisano, ndr), è nata male e finita peggio. Risultato pesante. Qualsiasi atleta deve avere sempre voglia di rivalsa, anche per raggiungere gli obiettivi".