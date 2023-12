L’allenatore dei sardi. Greco molto soddisfatto dei suoi:: "Alla fine è un pareggio meritato»

La Torres è uscita a testa altissima da Manuzzi e dalle parole di Alfonso Greco traspare che il tecnico ha apprezzato quanto mostrato: "L’importante è la prestazione, potevamo correre qualche rischio per la loro forza e sulle ripartenze immediate, però secondo me è stata una gara giocata bene. Negli ultimi minuti non riuscivamo più a tenere palla, però è un pari meritato".

Il risultato non cambia il modo di affrontare la stagione e Greco questo lo conferma: "Andiamo avanti partita dopo partita con questa mentalità e con questo atteggiamento, poi vediamo cosa succede". Greco spiega come ha visto l’azione del gol subìto: "Potevamo fare meglio, quando la palla è arrivata a Kargbo dovevamo essere più attenti". Poi un pensiero per i tifosi (nella foto la coreografia della Mare): "Bello il feeling che si è creato, ho detto alla squadra rendiamoli orgogliosi ci stanno dando una gran mano".

r.d.