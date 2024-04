L’allenatore Fani. "Una vero peccato esserci presentati con più defezioni»

Ha un po’ l’amaro in bocca l’allenatore della Castiglionese Roberto Fani al triplice fischio. "Un peccato esserci presentati alla gara con diverse defezioni – le sue parole –. In più Kameni si è fatto male durante il riscaldamento e Capogna è dovuto uscire per un problema muscolare. Ci tenevamo a fare bella figura e nel primo tempo, malgrado le assenze e il caldo, abbiamo fatto bene e abbiamo creato qualche presupposto importante. Nella ripresa invece eravamo sulle gambe, si è visto che la cilindrata del motore delle due squadre era diversa. Sia la punizione da cui è scaturito il gol che la rete stessa erano evitabili". "Ci sarebbe piaciuto regalare una gioia ai nostri tifosi, ma oggettivamente abbiamo fatto il massimo e chiudere con un solo gol di svantaggio non è male. Il valore del Siena si conosce e immaginavo che sarebbe sceso in campo, magari non proprio con il coltello tra i denti, ma per vincere e mantenere l’imbattibilità. Così è stato".