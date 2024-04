L’allenatore Magrini ‘scarta’ il regalo più bello: "Non ho mai avuto dubbi di restare al Siena"

E’ stato il presidente Simone Giacomini in persona ad annunciare il rinnovo del contratto del tecnico bianconero Lamberto Magrini. Lo ha fatto in campo, al termine della partita, consegnandogli la maglia 24/25. "Non ho mai avuto dubbi di essere ancora l’allenatore del Siena – ha quindi affermato il mister –. Quando la scorsa estate ho accettato la panchina l’ho fatto proprio perché con questa società dovevamo compiere, insieme, un cammino, per riportare la Robur in categorie più consone. Questa stagione è stato un successo, proveremo a ripeterci anche la prossima, anche se non mi aspetto che sia facile come questa. Ma se lavoreremo bene con il direttore, se sceglieremo i ragazzi giusti, faremo bene".

"Il primo passo è stato parlare con i direttori dei ragazzi che hanno i biennali – ha proseguito Magrini –, il secondo sarà dove intervenire per rafforzare la squadra. In D ci sarà un giovane in più e dobbiamo capire dove inserirlo. Anche se siamo una bella realtà, portare under buoni non è proprio semplicissimo. La quarta categoria la conosco, l’ho fatta per 15 anni…". La notizia del rinnovo ha entusiasmato i tifosi. "Ormai non ho più parole – ha detto il mister – non avrei mai pensato di ricevere così tanto affetto da parte di una città intera. Forse anche sproporzionato: vengo anche fermato per strada, cosa che mi fa sentire importante. Mi fa piacere, soprattutto, essere apprezzato come uomo. Non posso che ringraziare tutti". Se ieri è stata una festa per tutti, per il senese Masini un po’ di più… "Bernardo quando ha firmato a ha realizzato il suo sogno. A parte il gol, ha giocato una bellissima gara, ho rivisto il Masini di inizio campionato, prima che si fermasse per gli infortuno. Bravo lui, ma bravi tutti, non posso lamentarmi di nessun ragazzo. Ognuno di loro ha interpretato al meglio gli allenamenti e le partite e questa è stata la nostra forza". Sulla gara. "Il terreno non era eccezionale e va rifatto – ha sottolineato l’allenatore bianconero –, ma la palla scorreva bene; nel primo tempo abbiamo creato 4-5 situazioni di gioco di alto livello. Ero anche un po’ preoccupato, perché tatticamente in allenamento lavoriamo un po’ meno. E invece ho rivisto delle belle cose, begli sviluppi di gioco, soprattutto nella parte finale". "La vicinanza del presidente – ha chiuso –? Tra noi c’ è stata subito empatia, so che mi ha voluto. Poi sono sempre i risultati che aiutano a rafforzare stima e fiducia. Ci ha fatto piacere che oggi fosse qui".