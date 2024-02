L’allenatore. Ridolfi sorride: "Vittoria meritata. Finalmente giochiamo da squadra»

"Davvero una grandissima prestazione. Sono molto soddisfatto dei miei ragazzi. Vittoria assolutamente meritata, concedendo pochissimo e riuscendo finalmente ad essere determinanti in attacco". E’ al settimo cielo Maurizio Ridolfi, allenatore del Prato, dopo la seconda vittoria consecutiva dei suoi, stavolta ottenuta in casa della Sammaurese. "Abbiamo fatto davvero bene. Sono soddisfatto soprattutto dell’atteggiamento da squadra vera. Oggi ho visto meno paura, più voglia di giocare il pallone – insiste il tecnico biancazzurro -. Ci sono stati anche momenti di sofferenza, ma siamo stati bravi a rimanere compatti e non concedere occasioni ai nostri avversari. Questi tre punti ci fanno respirare e ci fanno lavorare meglio in settimana. Domenica dopo domenica dobbiamo continuare a pensare in questo modo e ad affrontare ogni gara come fosse una finale. Ancora non abbiamo fatto niente".

C’è però più fiducia nelle parole del tecnico laniero, anche guardando al futuro: "Ora si vede una squadra che lotta unita su ogni pallone e contro ogni difficoltà. Un primo mattoncino importante – conclude Ridolfi -. Anche dal punto di vista del gioco oggi ci siamo espressi molto meglio. Avanti così, già a partire dalla prossima gara contro il Certaldo, che sarà un’altra sfida fondamentale per il nostro campionato e per il prosieguo della stagione".

L. M.