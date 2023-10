L’allenatore Senigagliesi rassegna le dimissioni. L’Osimana è alla ricerca di un nuovo tecnico

L’allenatore Stefano Senigagliesi ha rassegnato le dimissioni da allenatore dell’Osimana. Il tecnico locale paga un avvio di stagione deludente in campionato, con 6 punti conquistati in 7 partite, mentre in Coppa Italia l’Osimana ha conquistato l’accesso in semifinale.

Adesso bisognerà vedere se la società opterà per una soluzione interna (per il momento la formazione è stata affidata al vice Aliberti) con a capo il duo di giocatori Labriola-Patrizi, oppure se la dirigenza sceglierà la soluzione di un allenatore esterno: sono diversi i nomi che stanno circolando, da Mariotti a Nocera, ma anche Lombardi e Mosconi sono stati avvicinati alla panchina giallorossa.