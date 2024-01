L’allungo della capolista. Il Matelica va a tutto gas

4

CLUENTINA

1

: Ginestra, Gobbi, Merli, Gubinelli (1’ st Aquila), Lapi (1’ st Zappasodi), Ferretti, Catalani (19’ st Stroppa), Scotini, Iori, D’Errico (36’ st Anastasi), Paradisi. All. Passarini.

CLUENTINA: Ponzelli, Brandi, Stacchiotti (17’ st Cammertoni), Marcantoni, Menghini (22’ Pagliarini), Foglia, Giaconi (1’ st Scoccia), Mancini R., Ribichini, Mancini A. (26’ st Marini), Mongiello (5’ st Salvati). All. Canesin.

Arbitro: Domizi di Macerata.

Reti: 10’ Mongiello, 16’ e 46’ st Iori, 32’ D’Errico, 1’ st Catalani.

Quattro reti alla Cluentina e altri tre punti importanti per il Matelica che in testa alla classifica stacca di due lunghezze la Vigor Castelfidardo, fermata sul pareggio in casa dell’Atletico Centobuchi. La gara per i locali non era iniziata bene. Dopo 10 minuti, infatti, erano stati gli ospiti a portarsi in vantaggio con Mongiello, bravo a sfruttare un lancio dalle retrovie e a superare Ginestra nell’angolino. Il Matelica, però, ha avuto una reazione immediata e al 16’ è pervenuto al pareggio grazie a Iori, ben servito sotto porta da Gubinelli. Poi, poco dopo la mezz’ora, ecco il vantaggio: Paradisi per D’Errico appostato sulla sinistra, doppia finta su Brandi e tiro che ha beffato Ponzelli sul primo palo.

Nella ripresa, pronti via e... tris del Matelica! Primo minuto, Merli si è accentrato per servire Catalani che, tutto solo avanti al portiere, ha depositato in rete la palla che, di fatto, ha chiuso la partita. Il secondo tempo, infatti, è stato controllato dalla capolista senza affanno e in avvio di recupero è giunto anche il quarto gol, grazie al trio Paradisi-Merli-Iori, con quest’ultimo lesto ad anticipare tutti e a centrare il bersaglio sul primo palo per la sua doppietta di giornata.

m. g.