L’Alma affidata (al momento) a mister Rondina. Intanto i granata tesserano Sedrick Kalombo

Per un allenatore che parte un giocatore che arriva. Il giorno dopo l’addio a mister Scorsini il Fano tessera il fanese Sedrick Kalombo, 28 anni, esterno di fascia destra, che i tifosi granata conoscono bene da quando giocava in Serie C con il Gubbio, visto che nella stagione 20172018 segnò sia all’andata che al ritorno contro l’Alma i gol delle due vittorie eugubine. Cresciuto nelle giovanili del Lecce, Kalombo dopo le tre ottime stagioni col Gubbio (2015-2018) era esploso tanto da approdare in Serie B alla Salernitana nella stagione 201920 finita però con il trasferimento al Rieti e l’anno successivo al Foggia, dove aveva giocato 36 gare, playoff compresi.

Dal rientro alla Salernitana sono iniziati gli ultimi tre anni all’estero, dapprima nel massimo campionato bulgaro col Tsarsko Selo, poi dopo una breve parentesi in D col Nuova Florida, di nuovo in serie B bulgara col Minyor Pernik, per finire poi in Finlandia, nella terza serie con la maglia del Fc Jazz di Pori (città di 83mila abitanti) con la quale ha giocato l’ultima partita da titolare – vincendo per 4-2 contro il Grankulla IFC- il 7 ottobre scorso, chiudendo il campionato al secondo posto. Il giocatore di nazionalità italiana si è già aggregato con i nuovi compagni e potrebbe essere disponibile già da domenica nella trasferta contro l’Atletico Ascoli. Per venire invece alla questione allenatore, la società di via Toscanini, salvo ripensamenti, ha deciso per il momento di non procedere alla sostituzione di mister Scorsini sollevato dall’incarico lunedì scorso. Insieme a lui è andato via anche il preparatore dei portieri Gaetano Bruzzesi. La squadra per gli allenamenti di questa settimana sarà affidata all’allenatore in secondo Alberto Rondina che si avverrà della collaborazione del tecnico dell’Under 17 granata Luca Spendolini. È pure probabile che sia lo stesso Rondina a sedere sulla panchina granata domenica prossima. Se in un primo momento il presidente Russo e i suoi collaboratori avevano pensato di trovare subito il sostituto di mister Scorsini, tanto che era circolato il nome di Francesco Farina esonerato dalla Fidelis Andria, adesso la "riflessione" sembra essersi fatta più meditata, col proposito di valutare bene e senza fretta l’eventuale candidato ad occupare la panchina dell’Alma Juventus Fano.

Logico che in questa maniera la platea dei candidati è destinata ad ampliarsi e che quindi la scelta sarà fatta su una rosa più ampia di quella che poteva essere quella iniziale. Se la candidatura di Farina potrebbe essere accantonata per problemi di svincolo con la Fidelis Andria, sugli allenatori che attualmente sono liberi sul mercato queste difficoltà non si dovrebbero incontrare. Ed ecco allora che sono circolati in queste ultime ore i nome dei tecnici Marco Alessandrini e Giovanni Cornacchini, il primo domenica scorsa presente in tribuna a vedere il derby con la Vigor Senigallia, il secondo visto ugualmente al "Mancini" nelle giornate precedenti. Due tecnici che hanno già allenato l’Alma e che potrebbero essere valutati dal presidente Russo alla stessa stregua di altri tecnici che sono sul taccuini dell’imprenditore casertano. sil.cla.