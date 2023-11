L’Alma orientata su Giovanni Cornacchini. Potrebbe essere il successore di Scorsini

Potrebbe subire un’accelerata lo scouting dell’Alma per il nuovo allenatore dopo l’allontanamento lunedì scorso di Marco Scorsini. Voci di corridoio parlerebbero di un presidente Mario Russo deciso a puntare forte sul tecnico fanese Giovanni Cornacchini, uno dei tre nomi – gli altri due sono Mauro Mosconi, fratello di Andrea ex Campobasso, e Marco Alessandrini – che facevano parte di una rosa, non certo esaustiva, sulla quale si sarebbe concentrata l’attenzione dell’imprenditore casertano e dei suoi più stretti collaboratori in queste ultime ore.

Da una panoramica più ampia, infatti, non sarebbero emersi nomi di allenatori particolarmente adatti a quello che si aspetta la società in questo momento e cioè risultati che corrispondano al reale valore di una squadra che per le qualità e il potenziale che possiede non è da classificare in zona playout. Ecco perché i vertici di via Toscanini starebbero meditando di chiamare un tecnico come Giovanni Cornacchini che essendo di Fano conosce benissimo l’ambiente calcistico e conosce altrettanto bene il girone per aver allenato lo scorso anno la Vastese. Per Cornacchini questa sarà la seconda volta che si siede sulla panchina della squadra della sua città, dopo l’esperienza avuta in Serie C2 nella stagione 20092010 culminata con un quarto posto e l’accesso ai playoff poi persi nel doppio confronto contro il Gubbio. La curiosità è che in quella stagione il Fano ebbe la miglior difesa del girone con 24 reti subite. Il tecnico fanese sarebbe preferito non solo agli altri due candidati noti, ma anche ad altri allenatori che in questi ultimi giorni sarebbe stati sondati con maggiore segretezza. Bisognerà comunque vedere se mister Cornacchini accetterà l’offerta di guidare l’Alma ed eventualmente anche quali condizioni metterà per assumere l’incarico che avrà come obiettivo quello di tenere i granata il più lontano possibile dalla zona retrocessione. Impresa che a mister Scorsini era riuscita solo considerando la vittoria a Fossombrone poi cancellata dal Giudice sportivo per irregolarità, mentre Cornacchini sarà chiamato a risollevare una squadra che nel frattempo è precipitata in zona playout. Una decisione tra le due parti dovrà essere presa entro questo fine settimana in modo tale che Cornacchini possa prendere in mano la squadra da martedì prossimo alla ripresa degli allenamenti. L’eventuale arrivo di Cornacchini movimenterà quasi sicuramente anche il mercato del Fano. Oltre a Kalombo è assai probabile che torni di attualità anche la ricerca di un robusto difensore centrale e di un centravanti d’area. L’ultimo nome in circolazione è quello del centravanti Riccardo Moreo.

sil.cla.