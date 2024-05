L’altra emiliana. Il Bologna a Torino col sogno Champions

BOLOGNA

Tornato dopo 22 anni in Europa, il Bologna stasera alle 20,45 a Torino si gioca coi granata la prima di 4 decisive tappe per staccare il pass di Champions, parola che anche Thiago Motta nomina per la prima volta in conferenza stampa. "Siamo molto soddisfatti di avere scritto la storia del club tornando in Europa – dice con orgoglio – allo stesso momento siamo felici di avere questa opportunità di provare ad andare in Champions. Manca poco, nessuno si aspettava di essere qui ma adesso che ci siamo proviamoci. Affrontiamo una squadra scomoda, bene allenata, che prende pochi gol e che sa giocare a calcio. Juric è un competitore nato e in questi tre anni ha fatto un lavoro straordinario".

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Rodriguez; Buongiorno; Lovato; Vojvoda; Ilic; Linetty; Bellanova; Ricci; Zapata; Vlasic.

BOLOGNA (4-1-4-1): Skorupski; Posch; Calafiori; Lucumì; Kristiansen; Freuler; Aebischer; El Azzouzi; Ndoye; Saelemaekers; Zirkzee. All. Motta