L’altra sfida. L’Aglianese a Carpi per spiccare il volo

L’Aglianese in trasferta a Carpi (ore 14.30) affronta un’altra delle big del campionato dopo Ravenna, San Marino e San Giuliano City, con le quali ha ottenuto tre pareggi consecutivi. La squadra di Baiano vanta una striscia di sei risultati positivi (4 pari e 2 vittorie) ed è alla ricerca del decollo, cioè di quello scatto in classifica che le permetta di accorciare le distanze dai quartieri alti. Le due trasferte consecutive che l’attendono, Carpi oggi e Sammaurese nel prossimo turno, sono un test per confermare quanto di buono fatto nella gestione Baiano. L’impresa è difficile perché il Carpi è uno squadrone, partito in testa all’inizio del torneo, poi incappato in qualche alternanza di risultati ma che vanta il miglior attacco del girone con 23 reti in 11 partite. L’Aglianese invece è ferma a 12 gol e il suo miglior marcatore è Bocalon con 3 reti all’attivo. "Il Carpi è una squadra costruita per vincere – dice l’allenatore neroverde Francesco Baiano – ed è anche in salute perché viene da un risultato roboante, un successo per 4 a 0 a Mezzolara. Sono forti in difesa, hanno qualità a centrocampo e in attacco possono contare su giocatori che sono un lusso per questa categoria". I numeri dicono che il punto debole del Carpi potrebbe essere la fase difensiva visto che ha incassato 16 reti, una in più dell’Aglianese, che peraltro da quando c’è Baiano ha migliorato la sua media di gol subiti (7 su 7 gare contro gli 8 incassati nei primi 4 turni). Sui tre pareggi consecutivi ottenuti dai neroverdi Baiano ha non pochi rimpianti ma vede comunque il bicchiere mezzo pieno. "Abbiamo buttato via punti a San Marino – ammette – ma la squadra ha fornito prestazioni soddisfacenti sia lì che con il Ravenna, mentre contro il San Giuliano in casa abbiamo fatto un passo indietro sotto il profilo del gioco". Assenti i lungodegenti Simonetti e Ranelli, out anche Grilli. Ma Baiano come al solito non si lamenta. "Conto molto su quelli che sono a disposizione – conclude il tecnico – e a Carpi vogliamo fare la nostra partita e portare a casa il risultato".

Giacomo Bini