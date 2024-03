L’amarezza di Indiani:: "Non meritiamo questa sconfitta"

"La soddisfazione per la prestazione della squadra, deve prevalere sull’amarezza per la sconfitta. I ragazzi hanno tirato fuori il massimo e il meglio che possiamo fare come potenziale. Dopo una partita del genere dobbiamo andare oltre il risultato. Credo che quest’anno non siamo mai stati così sfortunati". Paolo Indiani non perde la serenità e il sorriso dopo il ko contro la Juventus Next Gen che ha rovinato in parte la Pasqua del cavallino. Il tecnico amaranto sottolinea a più riprese la bontà della prova dei suoi. "Li abbiamo costretti tutta la gara a giocare in ripartenza. Sono orgoglioso dei ragazzi e anche tutti i tifosi e l’ambiente devono esserlo dopo novanta minuti così. Certo c’è dispiacere perché non meritavamo assolutamente di perdere. Anche perchè il pareggio ci sarebbe stato stretto. Abbiamo avuto un indice di pericolosità del 71%". A chi gli chiede se questa sconfitta, che interrompe la striscia di tre successi consecutivi, possa avere ripercussioni, Indiani risponde senza esitazioni. "Non credo. Abbiamo dimostrato che meritiamo un posto nei playoff e non dimentichiamoci mai che l’obiettivo primario della stagione, la salvezza, l’abbiamo raggiunto con largo anticipo". In sala stampa si presenta anche il difensore Polvani, di nuovo titolare dopo aver smaltito l’infortunio alla mano. "Abbiamo creato tante occasioni. Siamo stati sfortunati. L’avevamo preparata così e credo che anche lo sviluppo sia stato quello che avevamo studiato con il mister. E’ un peccato non portare a casa nemmeno un punto".

Andrea Lorentini