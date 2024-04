Lamioni suona la carica: "Noi ci crediamo ancora"

Il patron Gianni Lamioni ieri pomeriggio ha fatto visita ai biancorossi al Centro sportivo di Roselle. L’allenatore Roberto Malotti, in una giornata di sole, ha fatto disputare scampoli di partita in vista della trasferta di domenica a Piancastagnaio dove Cretella e compagni affronteranno la capolista Pianese con i bianconeri di mister Prosperi alla ricerca di punti per la conferma del primato. "Mancano cinque gare al termine e fino a quando la matematica non darà il suo responso – ha dichiarato il patron del Grifone – noi continuiamo a crederci perché questi ragazzi costituiscono un gruppo fantastico, se lo meritano". Stando alla classifica e alla matematica, però, anche i play-off potrebbero essere a rischio. Il patron ci guarda e ridendo ci dice. "A questa eventualità proprio non ci penso". Sotto osservazione i quattro giocatori infortunati (Bensaja, Prati, Bruni e Davì) con la speranza che per domenica ci possa essere qualche recupero. La società biancorossa informa i propri sostenitori che i tagliandi di settore Ospiti per assistere all’incontro Pianese-Grosseto allo Stadio Comunale di Piancastagnaio (inizio alle 15) saranno in vendita il giorno della partita al botteghino dell’impianto amiatino situato in Piazza Spartaco Lavagnini lato "Bar Stadio". La Pianese ha previsto un tagliando unico al prezzo di 15 euro. Ingresso gratuito fino ai 12 anni di età compresi. La biglietteria aprirà a partire dalle 13.45.