Lampo di Farini nel deserto. Il derby è della Sangio

SANSEPOLCRO

0

SANGIOVANNESE

1

SANSEPOLCRO (3-5-2): Di Stasio; Mariucci, Borgo, Fremura; Mezzasoma (86’ Buzzi), Brizzi (66’ D’Angelo), Gorini (66’ Fracassini), Gennaioli (77’ Pasquali), Grassi (77’ Pauselli); Essoussi, Ferri Marini. All. Bonura.

SANGIOVANNESE (3-5-1-1): Timperanza; Farini, Antezza, Masetti; Bartolozzi, Baldesi, Romanelli (78’ Nannini), Massai (93’ Disegni), Gianassi; Benucci (81’ Cicarevic); Rotondo (78’ Caprio). All. Rigucci

Arbitro: Manuel Marchetti de L’Aquila.

Reti: 52’ Farini.

NOTE - Incontro a porte chiuse.

SINALUNGA - Un’incornata di Farini consegna alla Sangiovannese lo scontro diretto con il Sansepolcro e approfitta, alla grande, dei buoni risultati giunti dagli altri campi per guadagnare terreno sulle dirette concorrenti per la permanenza in categoria. Porte chiuse al "Carlo Angeletti" causa squalifica del Buitoni dopo le intemperanze dei tifosi bianconeri a Trestina. Confermate le previsioni della vigilia sull’undici iniziale in casa azzurra, col rientro di Baldesi dalla squalifica mentre Bonura sceglie Essoussi come compagno di Ferri Marini in attacco al posto di Pasquali. 3-5-2 il modulo tattico adottato da entrambe. Parte meglio il Sansepolcro nei primissimi minuti, guadagna quattro calci d’angolo nel giro di pochi istanti ma, nel computo generale del primo tempo, è la Sangiovannese ad avere le due più importanti occasioni per sbloccare il risultato ed entrambi con Benucci che prima servito da Massai e, successivamente, da Bartolozzi in piena area di rigore con tutto lo specchio della porta a disposizione spara altissimo. Nella ripresa il Sansepolcro comincia bene, vedi il palo di Fremura arrivato nei primissimi istanti, ma subito dopo l’occasionissima per i padroni di casa ecco la rete che deciderà da partita. Punizione di Benucci dalla sinistra, Farini impatta bene il pallone di testa e mette alle spalle di Di Stasio la rete che poi deciderà la partita. Tanta generosità da parte dei biturgensi che però non creeranno più limpide occasioni da rete. Dopo cinque minuti di recupero si conclude la partita, festa grande in casa azzurra e musi lunghi tra i ragazzi di Bonura.

Massimo Bagiardi