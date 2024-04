Lampo di Molossi, risponde Fiorini su rigore. Il derby di Eccellenza finisce in parità

sant’agostino

1

masi torello

1

: Costantino, Ceneri, Roda, Schiavon, Zanon, Fiorini, Franchi, Lenzi (90’ Cantelli), Gherlinzoni, D’Agata (46’ Pasquini) Figliomeni. A disposizione: Piazzi, Marini, Pancaldi, Giovanardi, Matta, Bergami, Gasparetto. All. Biagini.

MASI TORELLO VOGHIERA: Campi, Valesani, Maneo, Molossi, Bellisi (78’ Chiossi), Maione, Grimandi, Medi, Cazzadore, Fregnani, Vanzini (72’ Toffano). A disposizione: Battara, Bonetti, Quarella, Righetti, Nappi, Costati, Defeudis. All.: Ricci

Arbitro: Davide Patti sezione di Palermo Marcatori: 15’ Molossi (M), 50’ rig. Fiorini (SA)

Note: ammoniti D’Agata (SA), Vanzini (M), Cazzadore (M), Schiavon (SA).

Il derby ferrarese termina in parità. Nel turno casalingo serale infrasettimanale del campionato di Eccellenza, in un ‘Renato Caselli’ gremito di pubblico, la formazione dei ramarri prima passa in svantaggio, poi nella ripresa riporta il risultato in equilibrio con un rigore di Fiorini. Il primo tiro verso la porta è del Masi al 5’, conclusione dalla distanza di Vanzini che termina a lato del palo. All’8 arriva la prima occasione per il Sant’Agostino, Ceneri sulla destra cross a centro area per Figliomeni, che di testa non arriva a deviare verso la porta.

Al 13’ occasionissima per i padroni di casa, azione in verticale di Lenzi per Gherlinzoni, che entra in area a tu per tu con il portiere e si fa respingere il rasoterra. Al 15’ passa in vantaggio il Masi Torello. Sugli sviluppi di un calcio piazzato sulla tre quarti di Grimaldi, palla in area dove interviene di testa Molossi che supera Costantino. I padroni di casa faticano in fase offensiva. Al 32’ si vedono i ramarri con tiro dalla tre quarti di Ceneri, deviato dalla difesa ospite e parato in presa da Campi. Al 38’ per il Masi ci prova Fregnani da lontano, tiro a lato. Al 46’ azione offensiva degli ospiti, Vanzini in area per Cazzadore, rasoterra respinto da Costantino.

Nella ripresa al 50’ fallo di mano in area di capitan Cazzadore, il direttore di gara assegna il calcio di rigore per il Sant’Agostino. Sul dischetto si presenta capitan Fiorini, che spiazza Campi per il pareggio. Al 54’ la risposta del Masi con una conclusione da lontano di Vanzini, che termina a lato. Insistono gli ospiti, al 57’ Bellisi in area piccola calcia fuori. Al 65’ i ramarri con Gherlinzoni, azione sulla fascia palla per Franchi da fuori area, tiro alto sopra la traversa. Il Masi all’80’ ci prova da lontano con Molossi, conclusione che non impensierisce Costantino. Una seconda parte di tempo sostanzialmente equilibrata, il risultato non si sblocca e il derby termina in parità. Un punto a testa che smuove di poco la classifica di entrambe le formazioni. Mario Tosatti