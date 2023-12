"Lampo Meridien cerca riscatto contro il Maliseti Seano"

Dopo la inaspettata e sfortunata sconfitta subita sul campo del Pieve a Fosciana, ultima in classifica, il Lampo Meridien recupera la gara non giocata a causa dell’alluvione, in trasferta alle 21 contro il Maliseti Seano, penultimo a quota 7. Nell’ultimo turno il Maliseti ha ottenuto un risultato prestigioso, andando a pareggiare 0-0 sul campo della capolista Viareggio. Non sarà una gara facile quindi per i ragazzi di mister Federico Magrini, intenzionati vincere per riscattarsi immediatamente della sconfitta di domenica, un passo falso immeritato in cui la squadra ha sciupato numerose occasioni da rete e poi è andata in svantaggio su un rigore concesso con molta generosità dell’arbitro. Per quanto riguarda la formazione di stasera il tecnico Magrini non avrà a disposizione lo squalificato Simi. In forte dubbio anche l’utilizzo del difensore Del Sorbo. Dovrebbe giocare dal primo il recuperato Maiorana.

m.m.