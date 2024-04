L’analisi del presidente: "Accettiamo il verdetto"

La matematica ha sentenziato: la Pianese ha vinto il campionato. Tutto il resto sono solo sensazioni e considerazioni che non scalfiscono il verdetto. Nonostante la quarta vittoria consecutiva il rammarico più grande per il Grosseto, oltre ai punti persi con le peggiori formazioni del torneo, è quello di aver dimostrato la propria superiorità, certificata dai risultati negli confronti diretti, con la Pianese che, però, ha vinto il campionato. Del resto in una stagione influiscono diversi fattori, dagli arbitraggi agli errori individuali e di squadra, nel raggiungimento di un obiettivo. Ed è proprio su questo aspetto si sofferma Antonio Fiorini, presidente del Grifone. "Noi abbiamo fatto la nostra parte – dice – ma bisogna accettare il verdetto del campo. Il rammarico vero è vedere promossa la Pianese che è stata dominata dal Grosseto negli scontri diretti". "Il secondo posto ottenuto ad una giornata dal termine – ha dichiarato il dg Vetrini nel dopogara – è un risultato importante grazie alla media altissima ottenuta sotto la gestione Malotti. Si poteva cambiare prima? Si. E’ chiaro che questo campionato ci lascia dei rimpianti, ma ora dobbiamo puntare a conservare il secondo posto e a vincere I playoff anche se sono labili le speranze e le possibilità di un eventuale ripescaggio. Io sono orgoglioso di questo Grosseto perché il risultato ottenuto in campo ha reso più salda la società che porterà avanti il progetto anche nella prossima stagione".