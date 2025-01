L’analisi di Troise:: "È una mazzata, puniti dagli episodi"

Si presenta solo Emanuele Troise in sala stampa dopo l’incredibile sconfitta maturata contro il Pineto. Una sconfitta che mette fine alla striscia di quattro risultati utili consecutivi del Cavallino. Il tecnico amaranto non usa mezzi termini nella sua analisi.

"È stata una mazzata – ha commentato l’allenatore amaranto - È una sconfitta che fa male per il nostro percorso e per come l’abbiamo persa. La squadra ha fatto dei passi indietro rispetto alle prove delle ultime settimane, sia in termini di mentalità che di gioco. Nel primo tempo siamo stati troppo timorosi, eppure avevamo trovato il vantaggio a fine primo tempo. Avrebbe dovuto darci la giusta autostima e invece siamo rientrati in modo disordinato, rischiando già prima del loro pareggio. Abbiamo perso il bandolo della matassa e siamo stati puniti dagli episodi".

L’Arezzo sembra non riuscire mai a fare il salto di qualità guardando il rendimento e i risultati delle ultime prove. "Fino alla partita con la Vis Pesaro ho visto una squadra che ha sempre fatto prestazione. Al cospetto delle pressioni maggiori a cui ti sottopone il girone di ritorno, invece, stavolta abbiamo steccato: dobbiamo essere più bravi a gestire la pressione. Adesso dobbiamo trovare il modo di ripartire in qualsiasi modo, con i giocatori che ritengono di poter fare meglio e chi se la sente".