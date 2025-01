L’analisi Pisciotta non è soddisfatto del risultato. E’ iniziata la prevendita e sono stati allestiti 5 pullman per la finale di Coppa. "Siamo stati penalizzati da alcuni episodi dubbi»

E’ un Massimiliano Pisciotta non soddisfatto del risultato quello che si è presentato in sala stampa. "Purtroppo siamo partiti in salita. Abbiamo preso gol con palla nostra dopo 40 secondi. Dopo ho visto solo una squadra in campo, la nostra. Per tutto il primo tempo abbiamo avuto il possesso del pallone. Dispiace che certi episodi ancora una volta ci abbiano penalizzato. C’era un rigore incredibile su Ferrara e il gol annullato a Buffa era buono. A Buffa non sono stati mai fischiati falli a favore e ne è stato ravvisato uno contro che non c’era. Abbiamo condotto noi le danze anche se il palleggio è stato meno veloce di altre volte. Il pallone rimbalzava male e faceva ritardare il tempo della giocata. Alla fine fortunatamente abbiamo evitato la beffa grazie al salvataggio al novantesimo di Anich".

Tra le note positive l’esordio con gol di Francesco Mariani (nella foto). "Mariani è una sicurezza. Un ragazzo esperto che si è integrato subito ed era l’ideale per il modo in cui giochiamo noi. Grande palleggiatore e grande cuore, è un giocatore che ha il “sangue agli occhi“ come piace a me".

La biglietteria bianconera ieri ha iniziato la prevendita per la finale di Coppa e sono già stati venduti circa 300 biglietti. Gli ultras sono impegnati nell’organizzazione dei pullman per Firenze che sono diventati 5. La raccomandazione è di premunirsi del tagliando prima di arrivare allo stadio “Bozzi“, anche se sarà possibile acquistarlo in loco il giorno stesso della gara.

Gian. Bond.