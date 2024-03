L’Andrea Costa adesso rischia grosso: possibili ’porte chiuse’ fino a fine stagione

Arriva una brutta nuova dopo l’altra in questa settimana per l’Andrea Costa.

Dopo aver fatto i conti con l’infortunio di Luca Fazzi, che lo terrà fuori dai giochi fino alla conclusione della stagione, ieri la società ha ricevuto l’ennesima sanzione dal giudice sportivo, all’indomani della sfida con Lumezzane, che va a colpire pesantemente le casse biancorosse. Ma non solo, perché arrivati a questo punto si palesa il rischio di giocare a porte chiuse qualora certi episodi si dovessero ripetere.

Intanto è di 750 euro la sanzione relativa a domenica, che porta il totale delle multe stagionali a 8030 euro. Che anche la gara con Lumezzane, che si è giocata sul neutro di Cento, potesse portare a qualche sanzione era nell’aria. Prima i cori che la tifoseria biancorossa, che nella curva del palasport di Cento si trovava posizionata praticamente a ridosso del campo, ha inizialmente rivolto verso gli arbitri (con in aggiunta anche uno striscione di contestazione alla Federazione, a onor del vero neppure troppo offensivo), senza contare un paio di richiami che gli stessi arbitri hanno rivolto ai tifosi chiedendo di tenere lontano dal campo le aste delle bandiere. A questo si aggiunge un battibecco tra la curva e i giocatori lombardi Minoli e Spizzichini mentre si dirigevano verso gli spogliatoi a gara terminata, in un finale in cui gli animi si sono scaldati anche a causa dell’infortunio al ginocchio di Fazzi, caduto male dopo uno scontro (fortuito) con Vitols.

Quanto basta perché, oltre alla sanzione, si aggiunga anche un avvertimento: qualora si dovessero ripetere interruzioni di gioco causate dal pubblico, lancio di oggetti o sputi, si giocherà a porte chiuse. Attenzione a quel che accadrà nelle restanti gare, particolarmente la prossima casalinga con Taranto, di mercoledì 27 marzo, il cui campo da gioco è ancora da definire (indicativamente verso la Romagna).

Luca Monduzzi