Langella, Iacoponi e Leoncini ancora ai box

Langella, Iacoponi e Leoncini restano ai box. Lavoro ancora differenziato per Marchesi e Megelaitis. Avrà ancora qualche problema di troppo a centrocampo Emanuele Troise per la gara che domani sera il suo Rimini al ’Romeo Neri’ giocherà con la Vis Pesaro (calcio d’inizio alle 20.45). E in più il tecnico partenopeo dovrà rinunciare anche a Gigli, fermato per un turno dal giudice sportivo. In difesa la staffetta con Pietrangeli, comunque, sembra cosa già fatta considerando che il difensore, dopo aver superato guai muscolari e influenza, ora è tornato a completa disposizione. Proprio come Lepri che si è buttato alle spalle il virus intestinale che in extremis lo ha costretto in panchina contro l’Olbia. Per i biancorossi sul campo oggi è già giornata di rifinitura, mentre i tifosi possono mettersi in tasca il biglietto per accomodarsi sugli spalti del ’Neri’ in anticipo. I tagliandi si possono acquistare oggi allo store del Rimini sotto la tribuna centrale (ma anche dai rivenditori autorizzati in Provincia) dalle 10.30 alle 12.30 e nel pomeriggio dalle 16 alle 19. Ma anche domenica mattina dalle 10.30 alle 12.30, sempre allo store. Poi nel pomeriggio, dalle 18.30, si potranno acquistare al botteghino di via Lagomaggio, fino alle 21. Per i tifosi della Vis, invece, i botteghini dello stadio di Piazzale del Popolo domani saranno chiusi (prevendita del settore ospiti attiva fino a questa sera alle 19).