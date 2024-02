Lanieri scatenati a Osimo, colpiscono anche due traverse. Fermignanese super con Calvaresi e Mariotti

STAZIONE

0

FERMIGNANESE

2

STAZIONE: Bonifazi, Strologo (12’ st Coppi), Caruso (12’ st Giri), Staffolani, Pizzuto, Rinaldi, Masi, Gyabaa, Giuliani, Camilloni, Polenta (12’ st Pesaresi). All. Michettoni.

FERMIGNANESE: Fiorelli, Mariotti, Masullo, Calvaresi (45’ st Filippucci), Fraternali, Santi, Labate, Bozzi, Montanari (35’ st Di Simoni), Cleri (20’ pt Lucciarini), Cinotti (43’ st Izzo). All. Fini.

Arbitro: Spadoni di Pesaro.

Reti: 5’ pt Calvaresi, 9’ pt Mariotti.

Note: espulso al 43’ st Gyabaa per doppia ammonizione.

Seconda sconfitta consecutiva per l’Osimo Stazione che cade in casa contro la Fermignanese, la quale si conferma squadra attrezzata e con qualità in ogni reparto. Una squadra che anche in questa circostanza ha confermato tutto quanto di buono ha fatto finora, mettendo in campo trame di gioco apprezzabili e una padronanza di palleggio notevole. Venendo alla cronaca, la squadra di Fini ci mette poco a mettere la partita sul binario giusto visto che dopo appena nove minuti riesce a portarci in avanti con due gol.

La Fermignanese colpisce a seguito di due calci d’angolo prima con Calvaresi e poi con Mariotti. E’ scatenata la formazione ospite che colpisce anche un paio di traverse. L’Osimo Stazione ci prova, ma invano, chiudendo la partita in dieci. Una gara praticamente senza storia, giocata con generosità dai padroni di casa, i quali però si sono trovati di fronte una compagine non solo agguerrita sul piano temperamentale, ma anche con un bagaglio tecnico nettamente superiore. E adesso il cammino in classifica per la Fermignanese si fa sempre più interessante, in vista di un finale di campionato che potrebbe riservare ai lanieri ancora grandi soddisfazioni.