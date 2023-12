L’anticipo della Serie D. Folgore, innesti a tutto campo. E oggi sfida casalinga col Crema

Folgore Caratese-Crema è uno dei 47 anticipi della serie D in programma oggi, di cui ben cinque nel girone B (gli altri sono Arconatese-Desenzano, Casatese-Legnano, Real Calepina-Piacenza e Virtus Ciseranobergamo-Caldiero Terme). Come contro l’Arconatese, la gara delle 14.30 è in programma sul sintetico di Verano. Arbitra Antonini di Rimini. Ma tiene banco il mercato in riva al Lambro. Porte girevoli in casa Folgore. È infatti in corso un ampio restyling curato direttamente dal presidente Michele Criscitiello in coabitazione con il tecnico Parlato.

Dopo l’arrivo di Esposito e gli addii di Bianchi e soprattutto di Cibsah, il nuovo carico di new entry sembra già rivolto al futuro, alla stagione 202425. Con 18 punti da recuperare sulla prima (che in Serie D è l’unica posizione che conta) è inevitabile e corretto guardare avanti (ma anche indietro, in classifica, visto che i playout sono a meno uno), programmare e magari non ripetere gli stessi errori. Sono stati presentati ieri il difensore centrale classe 2003 Jacopo Lofoco, che dopo una carriera di vertice a livello giovanile (Bari, Fiorentina, Entella) aveva iniziato la stagione in Eccellenza al Saronno; il terzino destro classe 2005 greco Kostantinos Balamotis. Carlo Caporali è un centrocampista di 29 anni proveniente dal Ponte San Pietro, ha giocato anche in C a Trento, per lui anche Sant’Angelo, Campodarsego ed Este. Cambia tutto anche tra i pali, basta Under, c’è il 24enne Aniello Viscovo dal Fano ma con tanti anni nel professionismo a Crotone e Picerno. Per ora non sono segnalati ulteriori elementi in uscita.

Ro.San.