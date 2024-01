L’anticipo di sabato. La Sinalunghese apre il suo 2024 con l’Audax Rufina

La Sinalunghese sarà la prima, tra le senesi di Eccellenza, a scendere in campo nel 2024. I rossoblu infatti hanno deciso, insieme all’avversario di giornata, l’Audax Rufina, di anticipare la prima gara del girone di ritorno a sabato in modo da poter preparare con 24 ore in più il turno infrasettimanale di mercoledì prossimo con la trasferta di Castiglion Fiorentino. Sabato contro i neo promossi bianconeri fiorentini che all’andata inflissero il primo ko a Marini e compagni, mancherà il mediano Salvestroni, espulso per doppio giallo nel finale del match contro il Terranuova Traiana dello scorso 23 dicembre. Pezzatini sarà quindi costretto a cambiare qualcosa nell’undici iniziale, con gli ultimi arrivati Chiti e Fiaschi che potrebbero essere invece entrambi confermati rispettivamente in mediana e in attacco al fianco dell’intoccabile Bucaletti. Ovviamente out i lungo degenti Papa e Tiberi.