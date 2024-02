L’anticipo di Seconda Categoria. Oggi il Bagnacavallo

Una delle formazioni più in forma del girone M di Seconda Categoria, il Bagnacavallo, inaugura oggi la 18ª giornata ospitando il Borgo Tuliero. A 2 punti dalla Riolese (affronta il San Potito), seconda, questa sera i biancorossi potrebbero ritrovarsi alle spalle della capolista Only Sport Alfonsine, ormai solitaria al primo posto e domani a Faenza contro il San Rocco, formazione di metà classifica ma ancora in vista playoff. In coda ormai molto staccate Conselice e Real Voltanese provano a riaprire la volata salvezza – almeno attraverso i playoff – giocando rispettivamente contro Bagnara e Palazzuolo.

Nel girone N il Vecchiazzano sembra ormai aver trovato il passo giusto e ha staccato di 8 punti il Marina e di 9 il San Pancrazio, tornato però a pieno organico. Entrambe proveranno a guadagnare terreno domani, visto che la capolista ospita la Fiumanese, quarta in classifica. Invece le due ravennati se la vedranno rispettivamente contro il Porto Fuori (il Marina) e i forlivesi del Real, il San Pancrazio. La Stella Rossa del capocannoniere Fredi Guri (17 gol in campionato) ospita il Low Street. Programma Seconda Categoria (18ª giornata, ore 14,30). Girone M: Bagnacavallo-B. Tuliero. Domani: Conselice-Bagnara, R. Voltanese-Palazzuolo, Riolese-S. Potito, San Rocco-Only Sport, Vis Faventia-C. Erika, Vita-C. Guelfo. Classifica: Only Sport 38; Riolese 32; Bagnacavallo 30; Faventia 29; C. Guelfo 27; Vita, Palazzuolo 26; S. Rocco 24; Bagnara 23; B. Tuliero, C. Erika 22; S. Potito 17; Conselice 8; R. Voltanese 7. Girone N: Dep. Roncadello-Godo. Domani: P. Fuori-Marina, St. Rossa-Low Street, S. Zaccaria-Gs Romagna, S. Pancrazio-Real, Valmontone-F. Zarattini, Vecchiazzano-Fiumanese. Classifica: Vecchiazzano 45; Marina 37; S. Pancrazio 36; Fiumanese 31; Low Street 29; St. Rossa 26; Gs Romagna 24; F. Zarattini 23; Real 20; P. Fuori 18; Dep. Roncadello 17; Valmontone 16; Godo 6; S. Zaccaria -3.

u.b.