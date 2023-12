L’anticipo. La Sinalunghese affronta domani la Baldaccio Bruni

La Sinalunghese è pronta a tornare in campo domani alle 14,30, per la sfida valida per l’ultima giornata del girone di andata di Eccellenza contro la Baldaccio Bruni. Un anticipo che permetterà alle due squadre di avere poi un giorno di recupero in più in vista dell’ultimo match del 2023, fissato per sabato 23 dicembre sempre alle 14,30 in trasferta contro un’altra aretina, il Terranuova Traiana. In casa rossoblu c’è grande voglia di ripartire dopo due sconfitte di fila (otto gol al passivo) che hanno bruscamente interrotto un filotto interessante (cinque vittorie e due pareggi) che aveva reso la classifica dei ragazzi di Pezzatini molto positiva. Stessa voglia di riscatto del Mazzola che si allena in vista della gara di domenica sul difficile campo di Borgo San Lorenzo. Mister Argilli potrebbe recuperare il terzino Nassi, uscito anzitempo contro il Siena per una botta alla testa ma ormai pienamente ristabilito. Sempre domenica previsto anche il derby Asta – Colligiana a Uopini.