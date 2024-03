L’anticipo. L’Atletico Ascoli a Monticelli pronto ad accogliere l’Avezzano

Anticipo di campionato tutto da vedere questo pomeriggio al campo ‘Don Mauro Bartolini’ di Monticelli. L’Atletico Ascoli ha infatti deciso di anticipare ad oggi alle 14.30 la sfida con l’Avezzano valevole per la 28esima giornata del Campionato di Serie D. La compagine del Patron Graziano Giordani reduce dal pareggio agguantato in extremis a Tivoli ha la possibilità di allungare sulle squadre in lotta per evitare i playout, ma soprattutto vendicare l’ingiusta sconfitta per 1-0 subita nella sfida d’andata quando anche un pareggio sarebbe stato stretto ai bianconeri. L’Avezzano reduce dal successo per 2-0 contro il fanalino di coda Matese cercherà invece punti pesanti nella corsa playoff. Insomma, una sfida tutta da vivere. A presentare il match è stato il difensore Federico Mazzarani autore del gol al 92esimo che ha permesso all’Atletico Ascoli di pareggiare la sfida contro il Tivoli. "E’ stata la mia prima rete stagionale di un peso specifico incredibile – ha ammesso – un gol fondamentale, sia personalmente ma soprattutto per la squadra, perché con quel gol siamo riusciti ad evitare la sconfitta. Mancava veramente poco al finale della partita ed ormai non avevamo più nulla da perdere quindi mi è venuto istintivo andare in attacco dove mi sono ritrovato la palla davanti e da lì non ci ho pensato un secondo a calciare. Sappiamo che per arrivare alla salvezza ci manca ancora qualche punto quindi cercheremo in queste sette partite mancanti di raggiungere l’obiettivo. Sette punti nelle ultime tre giornate sono un buon bottino, anche perchè in queste partite abbiamo trovato la continuità che ci mancava. Adesso abbiamo l’Avezzano per una partita difficilissima, ma c’è da vendicare l’immeritata sconfitta dell’andata. Sarà una partita complicata – ha concluso Mazzarani – perché l’Avezzano dispone di tante individualità. Noi dovremo essere bravi a ribattere colpo su colpo consapevoli di potercela giocare a viso aperto come è accaduto nella partita di andata".

Valerio Rosa