L’appello dei tifosi: "Grifone vinci per noi"

A sorpresa ieri mattina un gruppo di tifosi della Curva Nord si è presentato al "Palazzoli" per incitare i giocatori in vista del "derby" odierno con il Livorno. "Siamo qui per te, devi vincere" è stato uno degli slogan cantati dai tifosi a dimostrazione di un affetto vero verso il Grifone. "Una partita importante fra due squadre con blasone – dice mister Malotti – e per noi fondamentale per l’annata. La presenza dei tifosi stamani è stata un’altra prova, ma era scontato, del calore che circonda la squadra e del binomio perfetto tra società e i tifosi, che sono la vera forza del Grosseto". "I ragazzi sanno cosa devono fare e sono sicura che la squadra non ci deluderà Malotti: eventuali recriminazioni di quello che si poteva fare, ma non si è fatto non sono ammesse. Manderò in campo la formazione che ritengo la migliore senza dare contentini perché non è nel mio stile". Assenti oggi nella semifinale playoff, lo squalificato Davì e l’infortunato Aprili. "Gli altri sono tutti a disposizione – ha concluso Malotti – e mi dispiace per chi dovrò mandare in tribuna perché ho a disposizione una rosa davvero competitiva". E in conclusione una dichiarazione davvero sibillina di Malotti. "Io non faccio di professione l’allenatore di calcio perché ho altre attività, se in futuro dovessi fare l’allenatore di calcio fin dall’inizio della stagione sicuramente sceglierei solo Grosseto". Arbitro del "derby", inizio alle 17,30, Federico Muccignatto di Pordenone (assistenti Rizzi-Siracusano).