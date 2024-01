L’appello dei tifosi. La Curva Guasparri chiama a raccolta i cuori bianconeri

La gara di domenica è particolarmente delicata, con il Signa, seconda forza del girone a riposo, e il Terranuova, terzo, che pesterà l’erba del Berni. Il Siena vuole riscattare gli ultimi tre pareggi e allungare in classifica: avrà bisogno del sostegno di tutti i suoi tifosi. L’appello è arrivato anche dalla Curva Lorenzo Guasparri: "La partita è fondamentale, non ci sono scuse: tutti in Curva!".

La prevendita dei biglietti è gioà iniziata: sarà possibile acquistare i tagliandi al sottopassaggio alla Lizza questa sera dalle 18 alle 19. I ticket saranno disponibili anche allo stadio domenica, prima della partita, a partire dalle 13,15, orario in cui si apriranno i cancelli del Berni. Il costo dei biglietti è di 5 euro per la gradinata e di 10 euro per la tribuna coperta. Intanto i bianconeri, sul campo di Uopini hanno ripreso gli allenamenti: Cavallari potrebbe rientrare nell’elenco dei convocati.