L’appello di Crocioni: "State vicini alla Rata"

"Mi rivolgo a tutti i tifosi della Maceratese ed in particolare ai ragazzi della curva Just: stateci vicino, come avete sempre fatto, a maggior ragione in questa delicata fase della stagione". È quanto scrive Alberto Crocioni, presidente della Maceratese, dopo la presa di posizione dei tifosi della Curva Just che hanno fatto sapere che domenica diserteranno il primo tempo del match contro la K Sport Montecchio Gallo, poi a inizio della ripresa entreranno allo stadio dove faranno sentire il sostegno alla squadra come hanno sempre fatto. "Non disperdiamo – aggiunge il presidente – la partecipazione popolare, soprattutto giovanile, che si è appassionata a questi colori e che voi avete dimostrato ogni domenica e in ogni campo delle Marche. Tante, troppe cose sono state a sproposito dette in questi giorni su cui non intendo soffermarmi". I tifosi sono delusi per i risultati sportivi che non sono pari alle aspettative e la situazione non è affatto cambiata nonostante i due cambi di guida tecnica. E allora nel mirino sono finite squadra e società: la prima per le scelte fatte e la seconda per quanto visto in campo. E adesso la parola passa al campo per salvare la stagione: la zona playoff è a 3 punti ma davanti alla Maceratese ci sono tante squadre.