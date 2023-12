L’Appignanese non sfonda. Finisce in parità, resiste il Rapagnano

APPIGNANESE

0

RAPAGNANO

0

APPIGNANESE: Pettinari, Picchio, Stura, Giampaoli, Argalia, Gesuelli (6’st Ceresani), Gagliardini N., Pistelli(38’st Gagliardini E.), Medei (Carboni 30’st), Lasku (25’st Raponi). All. Cantatore.

RAPAGNANO: Innamorati, Marinelli , Facciaroni, Corradini, Funari (20’ st Baicu), Hihi, Iommetti, Marcoaldi, Keci (8’ st Di Donato), Polozzi, Sako. All. Garagliano.

Arbitro: Tavani di Jesi.

Note: spettatori 200 circa; ammoniti: Lasku, Ceresani, Funari. Angoli 5-1.

L’Appignanese cerca la vittoria in tutti i modi ma sulla sua strada c’è un Rapagnano arcigno e ben messo in campo. Al 22’ i mobilieri si rendono pericolosi. Nella ripresa Stura impegna il portiere, va vicino al gol Nicola Gagliardini. L’ultima occasione è sempre per i locali con Ceresani che di rovesciata impegna ancora un attentissimo Innamorati che nega il gol vittoria ai padroni di casa.